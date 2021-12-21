التخطيط:ارتفاع معدل التضخم الشهري والسنوي لشهر تشرين الثاني

2021/12/21 | 17:20 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

كشفت وزارة التخطيط، اليوم الثلاثاء، عن ارتفاع معدل التضخم الشهري لشهر تشرين الثاني الماضي بنسبة 0.5% وارتفاع السنوي بنسبة 8.4%.

وفي بيان للجهاز المركزي للإحصاء التابع للوزارة قال ،إن “معدل التضخم لشهر تشرين الثاني الماضي ارتفع بنسبة (0.5%)، مقارنة بشهر تشرين الاول الذي سبقه”، مبينا ان “معدل التضخم السنوي لشهر تشرين الثاني لسنة 2021 بالمقارنة بنفس الفترة من العام الماضي 2020، شهد ارتفاعا بنسبة بلغت (8.4%)”.

واضاف، ان “الجهاز المركزي للإحصاء، ومن خلال قسم الأرقام القياسية، يقوم بإعداد تقرير الارقام القياسية لاسعار المستهلك، شهريا، والتي تشمل المتابعة الميدانية لمتغيرات الأسعار، لأكثر من (333) سلعة وخدمة في جميع المحافظات، تمثل (88%)، من حجم الإنفاق الكلي للاسرة العراقية على السلع والخدمات”.

واشار البيان أيضاً الى ان “المجاميع السلعية التي كانت الاكثر ارتفاعا في الاسعار الشهرية لشهر تشرين الثاني عن تشرين الاول من العام 2021 فقد سجل قسم السلع والخدمات المتنوعة ارتفاعا قدره 3.7 بالمئة، كما سجل قسم الملابس والاحذية نسبة ارتفاع بلغت 2% بسبب ارتفاع مجموعة الاحذية بنسبة 2.6% والملابس بنسبة %19″.

ولفت الى ان قسم التجهيزات والمعدات المنزلية ارتفاعا بلغ 1.1%، بسبب ارتفاع الاجهزة المنزلية بنسبة 1.2% ومجموعة الأثاث بنسبة 0.9%”.

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