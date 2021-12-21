الكاظمي يعلن انطلاق عملية تجهيز السندات للأراضي التي ستوزع للمواطنين ضمن مبادرة داري السكنية

2021/12/21 | 17:25 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلن رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي،

في جلسة مجلس الوزراء اليوم الثلاثاء،

عن انطلاق عملية تجهيز السندات للأراضي

التي ستوزع للمواطنين ضمن مبادرة داري

السكنية.

وقال الكاظمي بحسب بيان لمكتبه وتلقته

وكا

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