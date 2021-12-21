2021/12/21 | 17:26 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- هل جربت الحلوى العُمانية سابقًا؟ ربما تكون تناولتها في أحد المطاعم المختصة بتحضيرها، ولكنك حتمًا لم تشهد حرفة صناعتها، التي تعتبر مميزة جدًا.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (حلوى عُمانية تحتفظ بجودتها لأكثر من 4 أشهر دون أي مواد حافظة.. ما سرها؟) نشر أولاً على موقع (CNN بالعربية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (حلوى عُمانية تحتفظ بجودتها لأكثر من 4 أشهر دون أي مواد حافظة.. ما سرها؟) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (CNN بالعربية).