2021/12/21 | 17:33 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قرار من مجلس الوزراء يخص جباية الشاحنات في المنافذ

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