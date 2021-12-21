2021/12/21 | 17:33 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

أصدر رئيس مجلس الوزراء، مصطفى الكاظمي، اليوم الثلاثاء، تصريحا جديدا حول مبادرة داري السكنية.

وقال الكاظمي في بيان تلقته (بغداد اليوم) إنه "ستنطلق عملية تجهيز السندات للأراضي التي ستوزع للمواطنين ضمن مبادرة داري السكنية".

وأوضح أنه "سيتم منح 84 ألف سند أولي للمواطنين الذين سجلوا في الموقع الإلكتروني لمبادرة داري، وحصلوا على أعلى النقاط".

وأضاف: "تعهدنا بتوزيع الأراضي وأوفينا بهذا الوعد، وأتقدم بالشكر لوزارة الإعمار والإسكان والبلديات، وجميع الجهات المساندة، ومكتب رئيس مجلس الوزراء لإنجازهم هذا العمل".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (تصريح جديد من الحكومة يخص مبادرة "داري" السكنية - عاجل) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (تصريح جديد من الحكومة يخص مبادرة "داري" السكنية - عاجل) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).