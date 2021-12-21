الطلبة والصناعة ونادي القاسم يتأهلون من الجولة 14 بالدوري الممتاز

2021/12/21 | 17:33 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

فاز نادي الطلبة، اليوم الثلاثاء، على سامراء بهدف وحيد ضمن مباريات الجولة الرابعة عشر من المرحلة الأولى بدوري الكرة الممتاز و التي احتضنها ملعب سامراء.

وكانت بداية المباراة سريعة و سجل للطلبة كرار محمد الهدف الوحيد بالدقيقة الثانية.

وحافظ الطلبة على النتيجة بالشوط الثاني ليخرج فائزا و يضيف ثلاث نقاط ليصبح برصيده 27 نقطة ويحافظ على مركزه الخامس.

و في ملعب الصناعة فاز اهل الدار على أربيل بهدفين مقابل لا شيء، إذ سجل الهدف الاول للصناعة مصطفى راضي بالدقيقة 15 و اضاف أثير صالح الهدف الثاني بالدقيقة 43، و بهذا الفوز وصل الصناعة إلى النقطة 19.

و المباراة الثالثة كانت على ملعب الكفل الذي فيها فاز نادي القاسم على الكهرباء بهدف نظيف سجله عمار داخل بالدقيقة 23، و بهذا الفوز أصبح رصيد نادي القاسم 15

نقطة.

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