الكاظمي يصدر توجيهين ’هامّين’ بشأن مبادرة ’داري’

2021/12/21 | 17:38 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - ناس

أعلن رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي، الثلاثاء، انطلاق عملية تجهيز السندات للأراضي التي ستوزع للمواطنين ضمن مبادرة "داري" السكنية، فيما أشار الى انه سيتم منح 84 ألف سند أولي للمواطنين الذين سجلوا في الموقع الإلكتروني للمبادرة.

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وذكر المكتب الإعلامي لمجلس الوزراء في بيان، تلقى "ناس" نسخة منه، (21 كانون الاول 2021)، ان "رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي أعلن في جلسة مجلس الوزراء اليوم الثلاثاء، انطلاق عملية تجهيز السندات للأراضي التي ستوزع للمواطنين ضمن مبادرة داري السكنية".

واضاف انه "سيتم منح 84 ألف سند أولي للمواطنين الذين سجلوا في الموقع الإلكتروني لمبادرة داري، وحصلوا على أعلى النقاط".

وتعهد رئيس مجلس الوزراء بـ "توزيع الأراضي"، مؤكداً انه "أوفينا بهذا الوعد، وأتقدم بالشكر لوزارة الإعمار والإسكان والبلديات، وجميع الجهات المساندة، ومكتب رئيس مجلس الوزراء لإنجازهم هذا العمل".

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