السعودية تشهد أول فريق نسائي بالكامل في

2021/12/21 | 17:47 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يستعد فريق مؤلف من ميرسي مارتي ومارغوت ليوبيرا ليصبح أول فريق مكون بالكامل من النساء يشارك في تاريخ مسابقات "رالي داكار"، وذلك خلال الرالي القادم المقرر في يناير 2022 بالسعودية، وفق أسوشيتد برس

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