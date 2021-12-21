حكومة البصرة: مشروع إضافة الوحدات الحرارية الجديدة لمحطة شط البصرة الغازية يبدأ بداية العام المقبل

2021/12/21 | 17:47 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- البصرة / نينا / اكد النائب الاول لمحافظ البصرة والمسؤول عن ملف الطاقة الكهربائية في المحافظة المهندس ، محمد طاهر التميمي ، ان" مشروع الاستثماري لإضافة الوحدات الحرارية الجديدة لمحطة شط البصرة الغازية والتي تقوم بتنفيذه شركة ( كار كروب ) وبالشراكة مع الشركة الصينية CMEC عن طريق وزارة الكهرباء .ستدخل حيز الانتاج تباعاً إبتداء من 15/1 من العام المقبل.وقال التميمي ، في تصريح صحفي خلال زيارته اليوم لمحطة شط البصرة الغازية ان" عدد الوحدات الخاصة بالمحطة الحرارية هي خمس وحدات ، الحرارية الجديدة لمحطة شط البصرة الغازية Combined cycle units وكل وحدة ستعطي 125 ميكا واط من الطاقة ، مبينا ان" تلك الوحدات ستدخل حيز الانتاج تباعاً إبتداءً من تاريخ 15/1 من العام الجديد لدخول الوحدة الاولى ولغاية 15/ 5 لدخول كافة المحطات وبطاقة انتاجية إضافية تقدر ب650 ميكا واط ، في حال تم تجهيز المحطة بالغاز وعدم الاعتماد على النفط الاسود الثقيل .و اكد ان الحكومة المحلية ستتبنى مناقشة موضوع الوقود مع وزارتي النفط والكهرباء وذلك باعتماد وقود الغاز لتشغيل تلك المحطات لتوفير اكبر كمية انتاجية من الطاقة الكهربائية استعداداً لصيف عام 2022 لما تعانيه محافظة البصرة من شدة الحرارة والرطوبة خلال فترة الصيف"./ انتهى

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