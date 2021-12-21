مبابي يتلقى هدية تستفز ريال مدريد

2021/12/21 | 17:56 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

قدم لاعبو نادي باريس سان جيرمان، قميصا يحمل الرقم 2050 هدية لزميلهم في الفريق كيليان مبابي، أمس الاثنين، بعيد ميلاده الثالث والعشرين، في علامة واضحة على رغبتهم في تجديد عقده.

وينتهي عقد مبابي مع باريس سان جيرمان في يونيو 2022، وسيحصل على حق التفاوض مع أي ناد يريده بداية من يناير المقبل.

ونشر الإسباني خوان بيرنات لاعب باريس سان جيرمان صورا عبر حسابه على موقع “إنستغرام” لاحتفالهم بعيد ميلاد مبابي مع القميص رقم 2050.

وظهر في الصورة كل من بيرنات، وماركو فيراتي، وسيرخيو راموس، وأشرف حكيمي، وسيرخيو ريكو، وأندير هيريرا، ويوليان دراكسلر، ونافاس، بينما لم يكن نيمار أو ليونيل ميسي متواجدين.

في حين نشر مبابي صورة عبر حسابه على موقع “إنستغرام” أيضا، مرفقة بـ”تدوينة” جاء فيها: “شكرا لكم جميعا على كل الرسائل وهذا الحب غير المشروط بشكل يومي”.

وارتبط اسم كليان مبابي بالانتقال إلى ريال مدريد منذ فترة طويلة، ويمني الفريق الملكي النفس بالتعاقد معه خلال الميركاتو الصيفي المقبل.

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