2021/12/21 | 18:03 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ اغلقت بورصة بغداد، مساء الثلاثاء، على انخفاض أسعار صرف الدولار امام الدينار العراقي.واغلقت بورصة الكفاح والحارثية المركزية في بغداد على 147500 دينار عراقي مقابل 100 دولار امريكي.فيما سجلت الأسعار صباح هذا اليوم 147750 دينار عراقي مقابل 100 دولار.وانخفضت اسعار البيع والشراء في محال الصيرفة بالأسواق المحلية في بغداد حيث بلغ سعر […]

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