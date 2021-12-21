وفدا أمنيا عراقيا في أربيل لمتابعة انسحاب القوات القتالية من العراق

2021/12/21 | 18:16 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلنت خلية الإعلام الأمني أن اللجنة الفنية العسكرية العراقية أكملت جميع الإجراءات المتعلقة بانسحاب قوات التحالف الدولي من العراق.

وذكرت الخلية في بيان، أن اللجنة الفنية العسكرية العراقية تواصل متابعة تنفيذ الاتفاق مع التحالف الدولي لانسحاب قواتها القتالية من العراق، وأشار بيان الخلية إلى أن وفدا أمنيا عراقيا وصل إلى أربيل للاطلاع على الإجراءات والتفاصيل الخاصة بالانسحاب.

وأضاف البيان أن “هذه الخطوة جاءت بعد أن اكملت اللجنة الفنية العسكرية العراقية جميع الإجراءات المتعلقة بانسحاب قوات التحالف خلال زيارتها يوم ١٨ من الشهر الجاري محافظة الانبار للغرض ذاته، ومتابعة البدأ بتسلم الآليات والأجهزة الفنية، فضلا عن التأكيد على بعثة التحالف الدولي المتبقية في العراق والتي تم تحديد مهمتها في تقديم المشورة والمساعدة والتمكين للقوات الأمنية العراقية خلال المرحلة الحالية”.

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