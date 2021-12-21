الصحة تسجل 13 وفاة و336 إصابة بكورونا خلال 24 ساعة

2021/12/21 | 18:16 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلنت وزارة الصحة تسجيل ثلاث عشرة وفاة وثلاث مئة وست وثلاثين إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية في عموم العراق.

وأشارت الوزارة في تقريرها اليومي إلى ارتفاع إجمالي عدد الوفيات الكلية إلى أربعة وعشرين ألفا وسبع وثمانين حالة، في حين وصل إجمالي عدد الإصابات إلى مليونين وواحد وتسعين ألفا ومئة وثمانين إصابة.

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