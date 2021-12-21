الطلبة يتجاوز سامراء بهدف وحيد

2021/12/21 | 18:16 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

تغلب فريق الطلبة بشق الأنفس على مضيفه سامراء بهدف دون رد في المباراة التي أقيمت، اليوم الثلاثاء، بافتتاح الجولة 14 من الدوري الممتاز.

وتمكن الطلبة من تسجيل هدف مبكر عبر قائد الفريق كرار محمد في الدقيقة الثانية من المباراة، وتابع ضغطه على مرمى سامراء وأضاع المحترف ستيفن بافور كرة خطرة بعد أن سدد الكرة بأحضان الحارس زهير فاضل.

ورفع الطلبة رصيده إلى النقطة 27 في المركز الخامس فيما تجمد رصيد سامراء عند النقطة الرابعة في المركز الأخير.

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