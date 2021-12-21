2021/12/21 | 18:18 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- لم يحمل عام 2021 أي جديد للمرأة السورية، وما بين أخبارٍ قتل وجرائم وممارسات من شرقي البلاد إلى غربها وجنوبها بقي اسمها يتردد ضمن حلقة مفرغة من كل شيء، وتقول ناشطات نسويات إن أسبابها الأولى ترجع لعقود إلى الوراء، لكنها الآن باتت "أكثر أدلجة"

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ("أجساد السوريات أداة حرب".. المعاناة "كلمة قليلة" والممارسات في "تصاعد مستمر") نشر أولاً على موقع (الحرة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان ("أجساد السوريات أداة حرب".. المعاناة "كلمة قليلة" والممارسات في "تصاعد مستمر") من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحرة).