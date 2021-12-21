" الاميرة مريم " تبدأ رحلـة العلاج خارج العـراق

2021/12/21 | 18:18 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ نينا / بدأت الفتاة العراقية " مريم "، رحلتها العلاجية خارج العراق ، حيث غادرت البلاد خلال الساعات الماضيـة .وتداولت مواقع ومنصات التواصل الاجتماعي ، تسجيلا فيدويا مصورا من داخل مطار بغداد الدولي ، لمغادرة " الاميرة مريم " وذلك بعد جمع مبلغ 76,175 دولارا تبرع بها مجموعة مواطنين وشخصيات مدنية ومجتمعية خلال اقل من اربعة ايام لتحمل تكاليف العلاج ./انتهى5

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