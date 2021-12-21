التعادل يخيم على مواجهة الميناء وبغداد

2021/12/21 | 18:18 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ نينا/ خيم التعادل الإيجابي على مباراة فريقي الميناء وأمانة بغداد ، التي أقيمت مساء اليوم في ملعب الفيحاء لحساب الجولة الرابعة عشرة من الدوري الممتاز ، بهدف لكلا الفريقين.الميناء كان الطرف الأفضل في بداية المباراة وحاول على مرمى أمانة بغداد .ومن ركلة جزاء حصل عليها الميناء تمكن المحترف اليمني ناصر محمدوه من احراز هدف التقدم في الدقيقة 26 من المباراة ، فيما لم تنجح محاولات أمانة بالعودة إلى المباراة.ومع انطلاق الشوط الثاني تمكن أمانة بغداد من العودة عبر مهاجمه رضا فاضل الذي عدل النتيجة بإحرازه هدفا في الدقيقة الأولى من الشوط الثاني.وسعى الفريقان لفك التعادل لكنهما لم ينجحا في الهجمات القليلة التي حصلا عليها لتنتهي المباراة بالتعادل بهدف لكل منهما.ورفع الميناء رصيده إلى النقطة 8 في المركز السابع عشر بينما رفع أمانة بغداد رصيده إلى النقطة 18 في المركز العاشر./انتهى

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