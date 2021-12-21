نتائج مباريات الجولة 14 من دوري الكرة الممتاز

2021/12/21 | 18:22 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - واع جرت، اليوم الثلاثاء، 4 مباريات كروية ضمن منافسات الجولة 14 من دوري الكرة الممتاز. وأفاد مراسل وكالة الأنباء العراقية (واع)، بأن "فريق الطلبة بكرة القدم حقق فوزا ثمينا على سامراء بنتيجة 1-0 ضمن الجولة 14 من دوري الكرة الممتاز". وأضاف، أن "هدف الطلبة الوحيد جاء في الدقيقة الثانية عن طريق اللاعب كرار محمد". وفي المباراة الثانية التي جمعت نادي اربيل مع الصناعة، انتهى اللقاء بفوز الاخير بهدفين دون رد". وجاء هدف الصناعة الاول في الدقيقة 6 عن طريق مصطفى راضي، وسجل الصناعة هدفه الثاني في الدقيقة 35 عن طريق اثير صالح". وفي المباراة الثالثة التي جمعت فريقي القاسم وضيفه الكهرباء على ملعب الكفل، انتهى اللقاء بفوز القاسم بهدف دون رد جاء في الدقيقة 19 عن طريق عمار داخل". وفي المباراة الاخيرة حسم التعادل الايجابي 1-1 مباراة الميناء وامانة بغداد التي جرت على ملعب الفيحاء".

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