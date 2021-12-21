الكاظمي يعلن انطلاق عملية تجهيز سندات مبادرة “داري” للمواطنين

2021/12/21 | 18:27 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلن رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي في بيان صدر على هامش جلسة مجلس الوزراء، اليوم الثلاثاء، انطلاق عملية تجهيز السندات للأراضي التي ستوزع للمواطنين ضمن مبادرة داري السكنية”.

وأضاف “سيتم منح 84 ألف سند أولي للمواطنين الذين سجلوا في الموقع الإلكتروني لمبادرة داري، وحصلوا على أعلى النقاط”.

وأوضح “تعهدنا بتوزيع الأراضي وأوفينا بهذا الوعد، وأتقدم بالشكر لوزارة الإعمار والإسكان والبلديات، وجميع الجهات المساندة، ومكتب رئيس مجلس الوزراء لإنجازهم هذا العمل”.

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