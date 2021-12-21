رغم دور السعودية بنقله إلى بلاده.. وفاة السفير الإيراني لدى الحوثيين

2021/12/21 | 18:28 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تُوفي السفير الإيراني لدى الحوثيين في اليمن، حسن إيرلو، الثلاثاء، نتيجة مضاعفات إصابته بفيروس كورونا، حسبما قالت وزارة الخارجية الإيرانية وفقا لوكالة الأنباء الإيرانية الرسمية (إرنا)

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