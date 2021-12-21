الكاظمي يعلق بشأن مبادرة داري السكنية

2021/12/21 | 18:28 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداد أصدر رئيس مجلس الوزراء، مصطفى الكاظمي، اليوم الثلاثاء، تصريحا جديدا حول مبادرة داري السكنية.وقال الكاظمي في بيان تلقى “النور نيوز” نسخة منه، إنه “ستنطلق عملية تجهيز السندات للأراضي التي ستوزع للمواطنين ضمن مبادرة داري السكنية“.وأوضح أنه “سيتم منح 84 ألف سند أولي للمواطنين الذين سجلوا في الموقع الإلكتروني لمبادرة داري، …

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