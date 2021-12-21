الإعلام الأمني تصدر بيانا بشأن انسحاب القوات الامريكية من العراق

2021/12/21 | 18:29 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداد أصدرت خلية الإعلام الأمني، اليوم الثلاثاء، بيانا بشأن انسحاب القوات الامريكية من العراق.وقالت الخلية في بيان تلقى “النور نيوز” نسخة منه، أنه “بوتيرة عالية تواصل اللجنة الفنية العسكرية العراقية ، إجراءاتها وعملها لمتابعة تنفيذ الاتفاق العراقي مع قوات التحالف الدولي لانسحاب قواتها القتالية والبقاء على بعثاتها الاستشارية، حيث وصل وفد اللجنة …

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