اتحاد الكرة يعلن قرعة الدوري الممتاز لفرق الفئات العمرية

2021/12/21 | 18:30 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- سيقام الدوري بنظام مرحلتي الذهاب والإياب.

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