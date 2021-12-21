2021/12/21 | 18:30 - المصدر: قناة التغيير
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-
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مصدر الفيديو: PMVki1mMacs
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. نجم الربيعي: أنا أحب الجدل!.. زلة لسان أم حقيقة؟!) نشر أولاً على موقع (قناة التغيير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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