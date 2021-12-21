2021/12/21 | 18:30 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: PMVki1mMacs

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. نجم الربيعي: أنا أحب الجدل!.. زلة لسان أم حقيقة؟!) نشر أولاً على موقع (قناة التغيير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. نجم الربيعي: أنا أحب الجدل!.. زلة لسان أم حقيقة؟!) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة التغيير).