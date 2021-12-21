2021/12/21 | 18:30 - المصدر: قناة الفلوجة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: K2_vVtLx9MM

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. نشأت أكرم وعدنان درجال يردان على أحمد البشير | متداول في مع صباح الجاف) نشر أولاً على موقع (قناة الفلوجة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. نشأت أكرم وعدنان درجال يردان على أحمد البشير | متداول في مع صباح الجاف) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة الفلوجة).