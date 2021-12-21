2021/12/21 | 18:32 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ المركز الخبري الوطني قال وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان إن السعودية تأخرت في السماح لإيران بنقل سفيرها لدى حكومة صنعاء (حكومة الحوثيين) حسن إيرلو وماطلت بهذا الشأن.وأضاف وزير خلال مراسم تشييع […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص وزير الخارجية الإيراني: السعودية تأخرت في السماح لنا بنقل السفير وماطلت بهذا الشأن المركز الخبري الوطني.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (وزير الخارجية الإيراني: السعودية تأخرت في السماح لنا بنقل السفير وماطلت بهذا الشأن) نشر أولاً على موقع (المركز الخبري) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (وزير الخارجية الإيراني: السعودية تأخرت في السماح لنا بنقل السفير وماطلت بهذا الشأن) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المركز الخبري).