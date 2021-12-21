زاخو يفوز على نفط الشمال 87_84 بدوري السلة الممتاز

2021/12/21 | 18:35 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - وياضة تغلب زاخو على نادي نفط الشمال ضمن مباريات الدوري السلوي الممتاز العراقي بنتيجة (87-84) و شهدت الفترة الاولى تكافؤ الفريقين من حيث النقاط المسجلة في كل سلة لتنتهي الفترة الاولى بنتيجة (23-23) فيما استطاع الضيوف من حسم الفترة الثانية لصالحهم لتنتهي بنتيجة (49-37) اما الفترة الثالثة فكان عنوانها صحوة نفط الشمال والعودة الى مجريات اللقاء لتنتهي الفترة الثالثة لأهل الدار بفارق نصف سلة وبنتيجة (62-61) لكن ردة فعل النفطيون لم تدوم طويلاً حيث انتفض نادي زاخو في الفترة الرابعة والاخيرة ليحسم نقاط المباراة لصالحه وبنتيجة (87-84) وحصد لاعب نادي زاخو ISAAC BANKS لقب افضل لاعب في المباراة بعد ان سجل 21 نقطة و21 ريباوند و3 اسيست خلال المباراة.

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