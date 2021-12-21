2021/12/21 | 18:36 - المصدر: بغداد اليوم
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- بغداد اليوم
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انفجار لم تعرف طبيعته وقع داخل معمل للحديد على الطريق المؤدي إلى كوير في اربيل حصيلة اولية مقتل شخص واصابة اثنين اخرينوعلى الأغلب الانفجار فني وليس إرهابيا
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مصدر يكشف تفاصيل انفجار أربيل - عاجل) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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