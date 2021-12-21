مجلس الوزراء يناقش قرار تخفيض أجور الموازين الجسرية في المنافذ

2021/12/21 | 18:36 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداد ناقش مجلس الوزراء، الثلاثاء، قراره الخاص بتخفيض أجور الموازين الجسرية في المنافذ الحدودية.وذكر إعلام المنافذ الحدودية في بيان، تلقى “النور نيوز” نسخة منه، ان “رئيس هيئة المنافذ الحدودية عمر الوائلي حضر جلسة مجلس الوزراء المنعقدة اليوم، وتم مناقشة مقترح وزارة المالية/ الهيئة العامة للكمارك المتضمن إلغاء قرار مجلس الوزراء المرقم ٢١٤ …

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