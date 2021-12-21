بوتين: سنرد عسكريا وتقنياً على التهديدات الغربية

2021/12/21 | 18:48 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إن روسيا يمكن أن ترد عسكريا على التهديدات الغربية.

وأضاف في كلمة، اليوم الثلاثاء، خلال ترؤسه اجتماعا موسعا لوزارة الدفاع الروسية، أنه يجب الاستمرار في تطوير الجيش الروسي لمواجهة التهديد الغربي.

وتابع بوتين:«روسيا سترد بشكل متناسب على أي عدوان غربي» موضحًا أن الغرب هو المسؤول عن التوتر العالمي.وأشار الرئيس الروسي إلى أن تقييمات الغرب بعد الحرب الباردة كانت خاطئة.

مؤكدًا: سنرد بشكل صارم على أي خطوات غير ودية ضدنا من أي طرف.

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