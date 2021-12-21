الصحة تسجل أكثر من 330 إصابة جديدة و13 حالة وفاة

2021/12/21 | 18:49 - المصدر: الترا عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ألترا عراق ـ فريق التحرير

ارتفعت حصيلة فيروس "كورونا" في العراق، إلى أكثر من 2.09 مليون إصابة.

ونشرت وزارة الصحة الموقف الوبائي التفصيلي، 21 كانون الأول/ديسمبر، وتضمن تسجيل 336 إصابة جديدة، و13 حالة وفاة فقط.

وأشار الموقف، إلى تسجيل 456 حالة تماثل للشفاء بمعدل 98.5%.

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