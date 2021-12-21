هل تراجعت شعبية بايدن؟

2021/12/21 | 18:49 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كيف أثر كورونا على شعبية الرئيس بايدن؟

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