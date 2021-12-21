" استجابة " لعلاج شاب يعاني مرضـا مزمنـا

2021/12/21 | 18:49 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / نينا / تبنى الفريق الاول الركن محمد البياتي السكرتير الشخصي للقائد العام للقوات المسلحة ، ورئيس مؤسسة البيت العراقي هشام الذهبي ، قضية علاج الشاب " احمد الجعيفري " المصاب بمرض سرطان الجلد منذ 16 عاما .وكان الشاب " احمد الجعيفري " ناشد المواطنين والجهات الحكوميـة ، عبر منصات ومواقع التواصل الاجتماعي ، لمساعدته على تلقي العلاج من هذا المرض الذي منعه من الخروج تحت اشعة الشمس خلال 16 عاما متتالية ./انتهى5

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