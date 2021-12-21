الوزراء العراقي يصوت على استمرار جباية 5 آلاف دينار مقطوعة عن الشاحنات بالمنافذ

2021/12/21 | 18:50 - المصدر: مباشر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مباشر: حضر رئيس هيئة المنافذ الحدودية، عمر عدنان الوائلي، جلسة مجلس الوزراء المنعقدة اليوم الثلاثاء؛ والتي شهدت مناقشة المجلس قراره المرقم 214 لسنة 2020؛ الخاص بتخفيض أجور الموازين الجسرية في المنافذ الحدودية.وتم تصويت المجلس بالإجماع، بحسب بيان …

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