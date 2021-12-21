شرطة بابل تحرر مختطفا وتقبض على خاطفه

2021/12/21 | 18:58 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

علنت قيادة شرطة بابل، اليوم الثلاثاء، عن تحرير مخطوف والقاء القبض على خاطفه شمالي المحافظة.

وقالت القيادة في بيان، ان “قوة مشتركة حررت مخطوفاً وألقت القبض على خاطفه بعد استدراجه بكمين أمني شمالي المحافظة”، مضيفة انه “فور ورود إخبار الى شعبة مكافحة إجرام المحاويل عن وجود حالة خطف لشاب في مطلع الثلاثينات من عمره ضمن قاطع المسؤولية شمالي المحافظة، شكل فريق عمل من قسم مكافحة الإجرام، وشعبة استخبارات المحاويل بتوجيه قائد شرطة المحافظة، بالتنسيق مع السلطة القضائية”.

واشارت الى ان “جهود الفريق أثمرت عن إلقاء القبض على الخاطف بعد استدراجه بكمين أمني محكم بمساعدة شقيق المخطوف من خلال الاتفاق على تسليمه الفدية التي طلبها والبالغة (25,000,000) خمسة وعشرون مليون دينار عراقي”.

واوضحت القيادة الى أنه “بدلالة المتهم تم تحرير المخطوف والذي عثر عليه في دار غير مسكونة ليتم اقتياد المتهم الى مركز التحقيق المعني لإكمال الإجراءات القانونية وإحالته الى القضاء”.

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