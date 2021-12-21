قوة مشتركة تحرر مخطوف وتلقي القبض على خاطفه شمالي بابل

2021/12/21 | 19:01 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شاب في مطلع الثلاثينات من عمره.

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