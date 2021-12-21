مشعان الجبوري يوضح بشأن صدور مذكرة قبض بحقه بتهم الفساد

2021/12/21 | 19:03 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداد نفى المرشح الفائز بعضوية البرلمان عن محافظة صلاح الدين مشعان الجبوري، الثلاثاء، ما تم تدوله بشأن صدور مذكرة قبض بحقه بتهم الفساد.وقال الجبوري في تدوينة، تابعها “النور نيوز”، يتم اليوم تداول خبر إصدار القضاء مذكرة قبض ضدي بتهم الفساد ونشر مذكرة قبض صادرة من قاضي جهاز الأمن الوطني”، مضيفاً “أؤكد للصقور …

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