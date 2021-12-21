2021/12/21 | 19:06 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ المركز الخبري الوطني دخل الفنان العراقي الشاب سعيد هويدي، البالغ من العمر 27 عاما، موسوعة غينيس العالمية، بلوحة رائعة عمل عليها مستخدما خيوطا ومسامير فقط، ليدرج كأكبر عمل فني بالخيط والمسمار في العالم.واشترطت […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص عراقي يدخل موسوعة غينيس بعمل فني “الأول من نوعه” المركز الخبري الوطني.

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