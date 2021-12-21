مشعان الجبوري يكشف حقيقة صدور مذكرة قبض بحقه

2021/12/21 | 19:06 - المصدر: بغداد اليوم

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مشعان الجبوري:

يتم اليوم تداول خبر اصدار القضاء مذكرة قبض ضدي بتهم الفساد ونشر مذكرة قبض صادرة من قاضي جهاز الامن الوطني‏اؤكد للصقور والمناصرين والمحبين وكل من يهتم بالحقيقة ان الخبر كاذب والمذكرة مزورة‏انني ادعو الاخوة في جهاز الامن الوطني للكشف عن من تورط بتزوير مذكرة منسوبة لقاضي الجهاز ونشرها

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