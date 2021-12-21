حكومة أربيل تكشف لبغداد اليوم تفاصيل الانفجار - عاجل

2021/12/21 | 19:06 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - اربيل

كشفت الحكومة المحلية في أربيل، اليوم الثلاثاء، عن التفاصيل الاولية لانفجار معمل الحديد في المحافظة.

وقال نائب المحافظ هيمن قادر، في تصريح لـ(بغداد اليوم) إن "الانفجار ليس ارهابيا ولايوجد فيه اي دوافع اخرى والمؤشرات الاولية تبين انه بسبب تذويب للحديد وفيه مخلفات حربية كصواريخ او غيرها".

وبين أن "التحقيق جاري الآن من الدفاع المدني والاجهزة الأمنية لكشف طبيعة الانفجار".

وفي وقت سابق من اليوم، حدث انفجار داخل معمل للحديد على طريق كوير في اربيل ، مما أسفر عن مقتل شخص وإصابة ثلاثة اخرين.

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