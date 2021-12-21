اجتماع بين السفير الروسي ورئيس الهيئة السياسية الصدرية

2021/12/21 | 19:11 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - ناس

بحث رئيس الهيئة السياسية للتيار الصدري، أحمد المطيري، الثلاثاء، مع السفير الروسي لدى العراق ايلبروس كوتراشيف أهمية توسيع أطر التفاهمات الثنائية وعلى كل الصعد.

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وذكرت الهيئة السياسية للتيار في بيان، تلقى "ناس" نسخة منه، (21 كانون الاول 2021)، ان "رئيس الهيئة أحمد المطيري استقبل اليوم السفير الروسي لدى العراق ايلبروس كوتراشيف في مقر الهيئة بالعاصمة بغداد، ورحب المطيري بزيارة السفير الروسي"، معربًا عن "أمله في تطوير فرص التعاون المشترك وفسح الطريق أمام المزيد من التنسيق وبما يلبي طموح الشعبين الصديقين".

واشار البيان الى ان "المطيري تبادل مع كوتراشيف أطراف الحديث حول سبل الارتقاء بمستوى العلاقات بين البلدين، وتطرقا إلى أهمية توسيع أطر التفاهمات الثنائية وعلى كل الصعد".

وتابع البيان ان "السفير الروسي أعرب عن اعتزازه بزيارة الهيئة السياسية للتيار الصدري ولقاء رئيسها أحمد المطيري"، مبديًا "استعداد بلاده للوقوف إلى جنب العراق ودعمه ومساندته بالمجالات كافة".

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