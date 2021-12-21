الشيباني: الكاظمي وجه بإيجاد حلول جذرية للباعة المتجولين

2021/12/21 | 19:18 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الشيباني: تخصيص 300 مليون دينار لدعم شريحة المتفرغين الزراعيين والأطباء البيطريين العاطلين عن العمل الشيباني: تخصيص 500 مليون دينار لتأمين احتياجات مخيمات النازحين في كردستان ومخيم الجدعة الشيباني: تولي وزارة الكهرباء التعاقد مع شركة نيرويجية […]

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