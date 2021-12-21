"بقيمة 20 مليون ريال".. صاحب صفقة إبل "تاريخية" بالسعودية "لا ينام الليل"

2021/12/21 | 19:20 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بعد أن كشف عن صفقة "تاريخية" في السعودية بقيمة 20 مليون ريال (حوالي 5.3 مليون دولار) لتأجير إبل لمدة 48 ساعة فقط، قال رئيس مجلس إدارة نادي الإبل، فهد بن حثلين، في تصريحات تلفزيونية إن المؤجر عبد الله بن عودة أراد التراجع عن تأجير "الفرديات" وقال إنه "لم ينم طوال الليل"

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