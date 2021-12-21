الشيباني : رئيس الوزراء تعهد بتوزيع 532 الف قطعة ارض اخرى ضمن مبادرة داري

2021/12/21 | 19:20 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / نينا / اعلن المتحدث باسم مجلس الوزراء وزير الاتصالات اركان الشيباني في الايجاز الصحفي الاسبوعي :" ان رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي تعهد بتوزيع 532 الف قطعة ارض اخرى ضمن مبادرة داري "./ انتهى

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