أسعار النفط العالمية ترتفع رغم مخاوف المستثمرين من متحور كورونا الجديد

2021/12/21 | 19:23 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداد ارتفعت أسعار النفط، الثلاثاء، بعد انخفاض حاد شهدته في الجلسة السابقة مع تحسن الإقبال على المخاطرة، وإن كان القلق لا يزال يساور المستثمرين بشأن التفشي السريع لسلالة أوميكرون المتحورة من فيروس كورونا على مستوى العالم.وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 1.51 دولار أو 2.1 بالمئة إلى 73.03 دولار للبرميل بحلول الساعة 1442 …

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