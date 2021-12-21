2021/12/21 | 19:24 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

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الشيباني: تخصيص ملياري دينار من احتياطي الطوارئ لمواجهة السيول في كردستان » وكالة الأنباء العراقية

سياسية

اليوم, 19:09

واع/

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