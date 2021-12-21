الكشف عن طبيعة الانفجار في أحد معامل أربيل

2021/12/21 | 19:29 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

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كشف سكرتير محافظ أربيل، بختيار كريم، اليوم الثلاثاء، عن طبيعة الانفجار الذي حدث في المحافظة.

وقال كريم في تصريح للوكالة الرسمية، إن “الانفجار حدث داخل معمل في أربيل”، مؤكداً أن “الانفجار ليس إرهابياً أو تخريبياً إنما ناجم عن أدوات تابعة للمعمل”.

وأضاف، أن “الانفجار أسفر عن مصرع شخص واحد وإصابة آخر بجروح”.

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