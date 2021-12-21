وزير خارجية إيران يتوعد السعودية بعد وفاة سفير طهران لدى الحوثيين

2021/12/21 | 19:30 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- توعد وزير الخارجية الإيراني، أمير عبداللهيان، بتقديم احتجاج رسمي ضد السعودية بسبب تأخرها باتخاذ قرار السماح بنقل السفير الإيراني لدى الحوثيين، حسن إيرلو، إلى إيران لتلقي العلاج بعد إصابته بفيروس كورونا ووفاته لاحقا، وفق ما نقلته وكالة أنباء

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