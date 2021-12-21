يوميات مهاجرة وقصص انتحار في نهايات كل عام - جاكلين سلام

2021/12/21 | 19:30 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#جاكلين_سلام يوميات مهاجرة وقصص انتحار وشتاتانتحاريون على قيد الحياة، سرد ويومياتحين تقترب الأعياد الشتوية ونهايات السنة يتوافد بعض الإنتحاريين إلى عتبات العالم السفلي، وإلى قاع الموت يغزون الرؤى والخطوات.



يتحدثون عن لا جدوى الحياة والإقامة العسيرة تحت هذه السموات الداكنة.



يتحدثون عن ألم خفي يحفّ بالأعصاب كما المبرد في الحديد.



يتحدثون عن شهوة الموت، وشهوات الحياة التي لم تنقض.



بل إنهم لا يتحدثون و ......





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