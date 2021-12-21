كورونا وأخواتها .. (25) عينا الشرطيّة الزرقاوان! - طارق حربي

2021/12/21 | 19:30 - المصدر: الحوار المتمدن

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#طارق_حربي #كورونا_وأخواتها(يوميات لاجىء عراقي في النرويج)(25)عينا الشرطيّة الزرقاوان!عيناكِ من شدة غوريهما فقدتُ فيهما ذاكرتيإلزا وعيون إلزالويس أراغونبعد 562 يوماً من الحظر والقيود الصارمة والعزل والحجز الفندقي والمنزلي، قررت الحكومة النرويجية إعادة فتح المملكة بالكامل بتاريخ 25 سبتمبر 2021 .



أُلغيَ نظام التباعد لمتر واحد وكان له أبلغ الأثر في الأعمال والثقافة والعلاقات الاجتماع ......





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